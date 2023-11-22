На Украине объявили воздушную тревогу в трех областях

На Украине воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Об этом появилась информация на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины.

По данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в Черниговской и Сумской областях в 12:40 мск. Затем сирены сработали в 12:54 мск в Харьковской области.

До этого назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что завод получил повреждения на подконтрольной украинским властям части Херсонской области. Он уточнил, что завод находится в Бериславском районе.

Ночью в подконтрольных Украине районах Херсонской области объявляли воздушную тревогу, она продолжалась почти два часа. В ночь на 22 ноября сообщалось о взрывах в Житомирской области Украины.

Через два дня после теракта на Крымском мосту, 10 октября 2022 года, Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в министерстве обороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.