Стали известны подробности о сделке Израиля и ХАМАС по заложникам

Сделка радикального движения ХАМАС и Израиля по обмену заложников пройдет в два этапа, сначала будут отпущены 50 человек, а затем — еще 30 человек. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Соглашение состоит из двух этапов. В рамках первого в течение четырех дней будут освобождены 30 детей, восемь матерей и еще 12 женщин. В ходе второго этапа в течение трех дней будут освобождены до 30 заложников. На этом этапе могут быть освобождены заложники неизраильского происхождения», — сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с переговорным процессом.

В ответ Израиль освободит до 150 палестинских заключенных, среди которых также есть женщины и дети. При этом в Израиле допускают, что отпустят еще 150 палестинцев после освобождения очередных 50 заложников.

В Израиле добавили, что каждый день перемирия будет зависеть от освобождения очередных десяти заложников.

До этого Израиль назвал возможную дату освобождения палестинских заключенных.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.