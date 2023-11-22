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Стало известно, кого ХАМАС освободит в рамках первого этапа договоренностей с Израилем

WSJ: ХАМАС в рамках первого этапа договоренностей освободит 30 детей и 20 женщин

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Ammar Awad/Reuters

Палестинское движение ХАМАС в рамках первого этапа договоренностей с Израилем планирует освободить 30 детей и 20 женщин. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами.

Сделка Израиля с ХАМАС по освобождению заложников будет состоять из двух этапов. Сначала ХАМАС отпустит 50 человек за 4 дня, потом еще до 30 человек за 3 дня, в том числе иностранных граждан.

«В рамках первого в течение четырех дней будут освобождены 30 детей, 8 матерей и еще 12 женщин. В ходе второго этапа в течение трех дней будут освобождены до 30 заложников», — говорится в публикации.

По данным издания, первую группу заложников могут освободить уже в четверг.

До этого руководитель отдела внешних связей группировки ХАМАС в секторе Газа Басем Наим сообщал, что захваченные группировкой россиянки будут освобождены после вступления в силу режима прекращения огня.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Ранее список палестинских заключенных, которых планируют освободить, опубликовал Израиль.

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