Украинские власти заявили о повреждении завода в Херсонской области

Завод получил повреждения на подконтрольной украинским властям части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что завод находится в Бериславском районе.

Ночью в подконтрольных Украине районах Херсонской области объявляли воздушную тревогу, она продолжалась почти два часа. В ночь на 22 ноября сообщалось о взрывах в Житомирской области Украины.

14 ноября Александр Прокудин заявлял, что в Херсоне и в городе Берислав повреждения получили торговый порт и заводская территория.

Через два дня после теракта на Крымском мосту, 10 октября 2022 года, Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в министерстве обороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.