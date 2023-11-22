Министр обороны Швеции заявил о «русской угрозе»

Министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил в интервью газете The Guardian, что не хочет «списывать Россию со счетов как угрозу».

«Мы не хотим списывать Россию со счетов как угрозу, потому что Россия <...> продемонстрировала свою стойкость (на Украине)», — заявил Юнсон.

По его словам, Швеции необходимо стать членом Североатлантического альянса как можно скорее, чтобы быть в безопасности. Юнсон не смог сказать, когда это произойдет, однако выразил уверенность, что Турция и Венгрия одобрят вступление Швеции в НАТО в конечном итоге.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит военной угрозы со стороны России.

Но, по словам генсека, альянс сохраняет бдительность, и на фоне конфликта на Украине НАТО усилило свое военное присутствие в Восточной Европе.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.