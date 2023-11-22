Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ингушетии ликвидировали бандита, открывшего стрельбу по правоохранителям

ФСБ: пособник боевиков ликвидирован в Ингушетии

close
100%
ЦОС ФСБ РФ

Оказавший вооруженное сопротивление силовикам пособник боевиков ликвидирован в Ингушетии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ, передает ТАСС.

В Сунже сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции (КТО) нашли пособника разыскиваемых членов бандитской группы. Когда к подозреваемому пришли силовики, тот начал стрелять. Правоохранители открыли ответный огонь и ликвидировали его. Пока личность мужчины, а также его принадлежность к бандитской группировке устанавливаются.

До этого Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к 12 годам тюремного заключения Мероба Хаитова, фигуранта уголовного дела в отношении шести террористов ИГИЛ (организация запрещена в России), которые планировали взорвать здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке в 2022 году, расстрелять его посетителей и прохожих.

Ранее сообщалось, что россиянка попыталась нанять киллера для сына и дочери за 160 тысяч рублей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий