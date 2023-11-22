В Ингушетии ликвидировали бандита, открывшего стрельбу по правоохранителям

Оказавший вооруженное сопротивление силовикам пособник боевиков ликвидирован в Ингушетии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ, передает ТАСС.

В Сунже сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции (КТО) нашли пособника разыскиваемых членов бандитской группы. Когда к подозреваемому пришли силовики, тот начал стрелять. Правоохранители открыли ответный огонь и ликвидировали его. Пока личность мужчины, а также его принадлежность к бандитской группировке устанавливаются.

До этого Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к 12 годам тюремного заключения Мероба Хаитова, фигуранта уголовного дела в отношении шести террористов ИГИЛ (организация запрещена в России), которые планировали взорвать здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке в 2022 году, расстрелять его посетителей и прохожих.

Ранее сообщалось, что россиянка попыталась нанять киллера для сына и дочери за 160 тысяч рублей.