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Корабль ВМФ РФ впервые за четыре года прибыл с визитом в Таиланд

Корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев» впервые с 2019 года прибыл с визитом в Таиланд

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Pavlos Vrionides/AP

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Военно-морских сил России «Адмирал Пантелеев» прибыл в Таиланд с дружественным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Российское судно пришвартовалось в порту главной базы королевских Военно-морских сил Таиланда Саттахип. Корабль «Адмирал Пантелеев» в этом порту оказался не впервые, в октябре 2019 года он был там с деловым заходом вместе с ракетным крейсером «Варяг» и танкером «Печенга». С тех пор боевые российские корабли не приближались к королевству Таиланд.

12 ноября отряд российских кораблей впервые с 1971 года зашел в главный порт Бангладеша Читтагонг.

21 ноября военно-морские учения Тихоокеанского флота (ТОФ) России и ВМС Индии стартовали в Бенгальском заливе. Днем ранее отряд кораблей ТОФ вошел в порт индийского города Вишакхапатнам.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

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