Стало известно о краже командирами ВСУ $1 млн на закупках генераторов

Командиры черниговской части ВСУ украли около $1 млн на закупках генераторов. Об этом заявил украинский телеканал «ТСН».

Корреспонденты пояснили, что командиров заподозрила комиссия по аудиту при минобороны Украины. Оказалось, что они нанесли убытки государству из-за невероятных цен на генераторы и присвоили себе 38 млн гривен.

Выяснилось, что военные заключали с поставщиками дополнительные соглашения, что сильно меняло конечную стоимость оборудования. При этом уже закупленные генераторы не поставляли в подразделения, а отправляли на склады. Из-за этого в части передали менее 15% от общего объема оборудования.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров признал свою страну банкротом. По его словам, банкротство проявляется в том, что Украина неспособна самостоятельно наполнять свой бюджет, 75% украинского бюджета — это заемные или грантовые средства.

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