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Стало известно о краже командирами ВСУ $1 млн на закупках генераторов

ТСН: командиры черниговской части ВСУ украли $1 млн на закупках генераторов

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Separate Mechanized Brigade/Reuters

Командиры черниговской части ВСУ украли около $1 млн на закупках генераторов. Об этом заявил украинский телеканал «ТСН».

Корреспонденты пояснили, что командиров заподозрила комиссия по аудиту при минобороны Украины. Оказалось, что они нанесли убытки государству из-за невероятных цен на генераторы и присвоили себе 38 млн гривен.

Выяснилось, что военные заключали с поставщиками дополнительные соглашения, что сильно меняло конечную стоимость оборудования. При этом уже закупленные генераторы не поставляли в подразделения, а отправляли на склады. Из-за этого в части передали менее 15% от общего объема оборудования.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров признал свою страну банкротом. По его словам, банкротство проявляется в том, что Украина неспособна самостоятельно наполнять свой бюджет, 75% украинского бюджета — это заемные или грантовые средства.

3 ноября Национальный банк Украины спрогнозировал снижение международной помощи Киеву в 2024 и 2025 годах до $38,5 млрд и $25 млрд соответственно. Кроме того, ожидается рост госдолга Украины: его соотношение к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны поднимется до более чем 95% ВВП в 2024-2025 годах.

Ранее Медведчук рассказал, какие проблемы ждут Украину в 2024 году.

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