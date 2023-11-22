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Япония передаст Украине автотрансформаторы и газовые турбины

Япония направит Украине десять автотрансформаторов и пять газовых турбин

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Reuters

Япония собралась направить Украине десять автотрансформаторов и пять газовых турбин. Об этом заявил замглавы МИД страны Ивао Хории пишет ТАСС.

Это заявление сделали во время онлайн-встречи министров иностранных дел G7+ по вопросам помощи Украине в энергетическом секторе.

Хории отметил, что Япония собирается предоставить три газовых турбины до конца 2023 года, а еще две сейчас еще закупаются. Когда все они будут доставлены, это может помочь 5,5 млн человек, заявил он.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Украина целиком зависит от той помощи, которую ей оказывают страны Запада, в первую очередь Соединенные Штаты.

Также сообщалось, что разногласия между странами — членами Европейского союза могут привести к провалу плана по предоставлению Украине военной помощи на сумму 20 млрд евро в течение четырех лет.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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