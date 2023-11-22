Первая группа бывших украинских военнопленных, состоящих в российском батальоне имени Богдана Хмельницкого, отправилась на боевое задание. Об этом сообщил боец Виктор Киричанский, известный как «Кирик», в интервью РИА Новости.

«Первая группа уже выехала на боевое задание. Мы следуем за ними и встретимся с ними на фронте», — уточнил Киричанский.

Киричанский отметил, что в подразделении «царит боевой дух, все приняли свой выбор и выбрали правильную сторону».

На вопрос о страхе перед отправкой на передовую, он ответил: «В первый раз немного страшно, но я думаю, что все будет хорошо. Мы будем очищать Донбасс».

«Мы сейчас получаем новое вооружение. У нас появились пулеметчики, мы прошли тактическую медицинскую подготовку в боевых условиях и сталкивались с стрессовыми ситуациями. В целом все идет неплохо», — рассказал боец.

Он также отметил, что во время службы на Украине у него было очень мало боевой подготовки.

«За девять месяцев службы я всего лишь три раза побывал на полигоне», — рассказал военнослужащий.

Многие военные Вооруженных сил Украины сдаются в плен, поскольку осознают бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

16 ноября украинский морпех рассказал, как сдался в плен российским войскам с помощью специального Telegram-аккаунта, адрес которого нашел в разбросанных на левом берегу Днепра листовках. Он пояснил, что написал в указанном аккаунте FreeSoldier, после чего к нему подошли российские военнослужащие и помогли «сдаться правильно», чтобы ему ничего «не поранили».

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