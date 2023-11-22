Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Times: ВСУ из-за нехватки боеприпасов надеются на скорое окончание операции в Газе

ВСУ из-за нехватки снарядов надеются на окончание операции в секторе Газа

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

В армии Украины из-за перенаправления боеприпасов в Израиль ощущается нехватка снарядов, поэтому украинские военные надеются на скорое завершение израильской операции в Газе. Об этом сообщает британская газета Times.

В статье приводятся слова одного из офицеров 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что ситуация в бригаде с боеприпасами является критической. Не хватает артиллерийских снарядов, взрывчатых веществ, противотанкового оружия и мин. В связи с этим украинский офицер выразил надежду, что израильская армия скоро закончит военную операцию в Газе и перенаправленные израильтянам боеприпасы вновь начнут поступать в ВСУ.

Кроме того, командир батальона бригады подчеркнул, что переданные им британские бронетранспортеры Bulldog являются техникой 1960-х годов и поэтому их нельзя использовать при наступлении.

Ранее сообщалось, что разногласия между странами — членами Европейского союза могут привести к провалу плана по предоставлению Украине военной помощи на сумму 20 млрд евро в течение четырех лет.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий