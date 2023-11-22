Times: ВСУ из-за нехватки боеприпасов надеются на скорое окончание операции в Газе

В армии Украины из-за перенаправления боеприпасов в Израиль ощущается нехватка снарядов, поэтому украинские военные надеются на скорое завершение израильской операции в Газе. Об этом сообщает британская газета Times.

В статье приводятся слова одного из офицеров 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что ситуация в бригаде с боеприпасами является критической. Не хватает артиллерийских снарядов, взрывчатых веществ, противотанкового оружия и мин. В связи с этим украинский офицер выразил надежду, что израильская армия скоро закончит военную операцию в Газе и перенаправленные израильтянам боеприпасы вновь начнут поступать в ВСУ.

Кроме того, командир батальона бригады подчеркнул, что переданные им британские бронетранспортеры Bulldog являются техникой 1960-х годов и поэтому их нельзя использовать при наступлении.

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