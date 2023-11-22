«Хезболла» нанесла удары по израильским позициям на границе с Ливаном

Боевики из вооруженного крыла шиитской партии «Хезболла» атаковали за последние 24 часа 10 позиций израильской армии на границе с Ливаном. Об это сообщает телеканал Al Manar, ссылаясь на военный отчет.

Последний удар был нанесен по армейской базе в районе Бейт-Гилель. Шиитские силы обстреляли эту военную установку, используя реактивную систему залпового огня «Град». Согласно отчету, в результате атаки были убиты и ранены солдаты противника.

Кроме того, боевики «Хезболла» снова применили ракеты большого калибра «Буркан», чтобы нанести удар по укрепленному огневому рубежу израильской артиллерии в Менаре. В тексте отчета утверждается, что израильская армия понесла «значительные потери» в результате прямого попадания.

Операции «Хезболла» были ответными мерами на атаки израильских войск на пограничные районы Ливана, в результате которых во вторник погибли четверо мирных граждан, включая двух репортеров телеканала Al Mayadeen.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.