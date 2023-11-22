Пхеньян заявил о намерении запустить еще несколько разведывательных спутников

Северная Корея в ближайшем будущем планирует осуществить запуск еще нескольких разведывательных спутников. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении ЦТАК отмечается, что запуск в ближайшее время нескольких дополнительных разведывательных спутников улучшит возможность получать разведданные из прилегающих к Северной Корее районов.

ЦТАК особо отметило, что запуск спутника-разведчика является законным правом Пхеньяна на укрепление самообороны. Он повысит боевую готовность северокорейской армии в ситуации, когда враги КНДР устраивают опасные военные маневры в регионе.

Ранее сообщалось, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) запустила ракету с, предположительно, своим первым разведывательным спутником.

О том, что КНДР намерена запустить военный спутник с 22 ноября по 1 декабря, страна предупредила Японию 20 ноября. Северокорейские власти отметили, что в опасной зоне находятся воды Желтого и Восточно-Китайского морей, а также воды на востоке от острова Лусон.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».