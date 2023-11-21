Военные США нанесли удар по боевикам вблизи авиабазы в Ираке в ответ на очередную атаку по американской военной базе. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в американском оборонном ведомстве.

По данным телеканала, атака была проведена на американскую авиабазу Аль-Асад.

«По словам официальных лиц, многоракетный обстрел базы со стороны иранских сил произошел в понедельник и привел к легким ранениям и незначительному ущербу инфраструктуре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американские военные использовали самолет АС-130 с вооружением и дополнительным оборудованием для поддержки сухопутных войск. Жертвами стали от пяти до восьми боевиков, представляющих проиранские силы в регионе.

До этого газета Washington Post, ссылаясь на анонимных представителей оборонного ведомства, писала, что в Пентагоне разочарованы тем фактом, что стратегия, избранная Белым домом для противодействия аффилированным с Ираном вооруженным формированиям, не способствует сдерживанию атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.