Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В НАТО заявили, что не видят военной угрозы со стороны России

Столтенберг заявил, что НАТО не видит военной угрозы со стороны России

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит военной угрозы, исходящей со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.

«Не видим какой-либо немедленной военной угрозы со стороны России союзникам по НАТО или региону», — отметил Столтенберг.

Но, по словам генсека, альянс сохраняет бдительность, и на фоне конфликта на Украине НАТО усилило свое военное присутствие в Восточной Европе.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии МО РФ рассказывал, как российский флот сдерживает ВМС НАТО в Мировом океане.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказывал о разговоре с сербским президентом Александаром Вучичем, в ходе которого они обсудили возможность проведения совместных учений альянса и Сербии. Этот факт подтвердил и сам Александар Вучич.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий