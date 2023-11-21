В НАТО заявили, что не видят военной угрозы со стороны России

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит военной угрозы, исходящей со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.

«Не видим какой-либо немедленной военной угрозы со стороны России союзникам по НАТО или региону», — отметил Столтенберг.

Но, по словам генсека, альянс сохраняет бдительность, и на фоне конфликта на Украине НАТО усилило свое военное присутствие в Восточной Европе.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии МО РФ рассказывал, как российский флот сдерживает ВМС НАТО в Мировом океане.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказывал о разговоре с сербским президентом Александаром Вучичем, в ходе которого они обсудили возможность проведения совместных учений альянса и Сербии. Этот факт подтвердил и сам Александар Вучич.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.