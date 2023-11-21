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Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах с ХАМАС по заложникам

Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах с ХАМАС по освобождению заложников

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Abir Sultan Pool/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения одного из резервных батальонов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что в переговорах с исламистским движением ХАМАС по освобождению заложников достигнут прогресс. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в скором времени можно ожидать хороших новостей.

«Я думаю, что даже сейчас не стоит говорить слишком много, но я надеюсь, что скоро будут хорошие новости», — поделился израильский премьер-министр.

До этого Нетаньяху говорил, что несет личную ответственность за освобождение израильских заложников в секторе Газа. Вместе с членами военного кабинета он встретился с семьями похищенных.

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари также говорил, что переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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