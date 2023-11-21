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Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS T-SLM

Минобороны ФРГ: Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS T-SLM

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HaraF/Wikipedia

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия намерена передать Украине четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS T-SLM, а также артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

По его словам, новый пакет военной помощи для Украины составит 1,3 миллиарда евро.

Ранее в министерстве обороны ФРГ заявили, что Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины на один миллиард евро, в его рамках она направит дополнительные средства ПВО Patriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard. В заявлении Писториуса подчеркивается, что новый пакет помощи Украине будет предоставлен для того, чтобы Киев мог защитить критически важные объекты инфраструктуры в начале зимы.

В пакет должны войти дополнительные средства ПВО Patriot, IRIS-T SLM и IRIS-T SLS и зенитные ракеты к ним, три 35-мм зенитные самоходные установки Gepard, 10 танков Leopard 1A5, 15 защищенных автомобилей, 20 защищенных санитарных машин, боеприпасы калибра 155 мм, стрелковое оружие.

До этого глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что возможность дальше помогать Киеву снижается в связи с ограниченностью ресурсов, при этом конфликт достигает точки, когда разрешить кризис путем боевых действий не представляется возможным.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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