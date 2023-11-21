Lockheed Martin представила концепт истребителя шестого поколения

Подрядчик министерства обороны США, военно-промышленная компания Lockheed Martin продемонстрировала изображение своей новой разработки — истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Об этом пишет The Drive.

На опубликованном изображении представлен бесхвостый истребитель, заправляющийся от воздушного танкера. По данным издания, демонстрация концепции боевой машины была приурочена к 80-летию корпорации.

В The Drive отметили, что показанный самолет имеет конструкцию фюзеляжа, резко сужающуюся к носовой части, и некоторые технические решения, которые позволяют быстрее охлаждать корпус самолета, что делает его менее заметным для инфракрасных радаров.

Издание также уточнило, что на опубликованных Lockheed Martin изображениях у самолета не видны воздухозаборники, которые, согласно предположению издания, могут быть спрятаны под планером или сознательно не показаны на иллюстрации.

До этого американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin получил контракт от Минобороны США на сумму почти в $1 млрд.

Ранее Lockheed Martin совместно с Сухопутными войсками США провели испытания перспективной оперативно-тактической ракеты PrSM.