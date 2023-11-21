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Нетаньяху прокомментировал ситуацию с заложниками в секторе Газа

Нетаньяху заявил, что несет личную ответственно за израильских заложников в Газе

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Dana Kopel/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что несет личную ответственно за освобождение израильских заложников в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Вместе с членами военного кабинета я встретился с семьями похищенных, которые всегда в моем сердце и чье возвращение является ориентиром для меня. Возвращение наших похищенных — священная наивысшая задача, и я полностью привержен ее достижению», — заявил Нетаньяху.

Нетаньяху дал комментарий по итогам встречи членов узкого кабинета военных действий с родственниками похищенных израильтян, которая состоялась в штабе минобороны Израиля. Израильский премьер отметил, что в ходе общения с родственниками заложников, он рассказал им о ситуации и поделился некоторыми данными разведки.

До этого официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую. Он добавил, что о подробностях договоренностей станет известно позже, когда стороны сочтут нужным.

Тем временем Саудовская Аравия призвала международное сообщество остановить действия Израиля в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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