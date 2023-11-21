Шойгу заявил, что ядерная триада полностью укомплектована современными кораблями

Доля современных кораблей в составе ядерной триады России достигла 100%. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По его словам, в боевой состав Военно-морского флота России вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Также министр рассказал об испытаниях ракетной подводной лодки стратегического назначения «Император Александр III», которая предназначена для Тихоокеанского флота.

Он заключил, что с 2018 года состав флотов и Каспийской флотилии пополнили более 130 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения.

До этого Сергей Шойгу заявлял, что подводные силы РФ обзаведутся новыми подлодками, оснащенными ракетными комплексами «Калибр».

Он сообщил, что строительство кораблей с высокоточным оружием, способным поразить инфраструктурные объекты и морские цели, включая авианосцы и корабельные ударные группы, — важная задача для российских войск.

Ранее сообщалось, что Ясненское ракетное соединение переведут на комплекс «Авангард».