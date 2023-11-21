ВСУ провалили десантную операцию на Херсонском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили попытки провести десантную операцию на Херсонском направлении. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

«Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он отметил, что части морской пехоты и Сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери. Все благодаря упреждающим и профессиональным действиям военнослужащих РФ.

В ходе заседания глава Минобороны РФ также назвал общие потери украинских войск за месяц – более 13,7 тыс. человек и около 1 800 единиц различного вооружения и техники.

До этого в министерстве рассказали, что морские пехотинцы Черноморского флота из 810-й отдельной гвардейской бригады не дают ВСУ высадиться на левый берег Днепра. По словам бойцов, большинство украинских солдат уничтожаются сразу при попытке высадиться, а оставшиеся сдаются в плен.

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