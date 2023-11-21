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Шойгу рассказал о сдерживании флота НАТО в мировом океане

Шойгу: корабли ВМФ РФ совершили более 50 походов в Мировом океане за 2023 год

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии МО РФ рассказал, как российский флот сдерживает ВМС НАТО в Мировом океане. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российские корабли в 2023 году совершили более 50 походов общей протяженностью более 200 тысяч морских миль.

«Российские корабли выполняли задачи боевой службы для сдерживания Военно-морских сил НАТО в Мировом океане. <...> В апреле прошло совместное патрулирование с иранскими военно-морскими силами, а в период с июля по август – с Военно-морскими силами Китая», — поделился министр.

Он отметил, что в целом интенсивность боевой подготовки российских моряков увеличилась в 1,2 раза.

До этого отдел информационного обеспечения российского флота сообщал, что в Бенгальском заливе стартовали военно-морские учения Тихоокеанского флота (ТОФ) России и ВМС Индии. Уточняется, что накануне отряд кораблей ТОФ вошел в порт индийского города Вишакхапатнам.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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