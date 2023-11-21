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Российская армия получит три подлодки с ракетами «Калибр» в 2023 году

Шойгу: подводные силы России получат три подлодки с комплексами «Калибр»

Подводные силы РФ обзаведутся новыми подлодками, оснащенными ракетными комплексами «Калибр». Об этом глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил на заседании коллегии оборонного ведомства.

«Подводные силы в этом году пополнят сразу тремя современными многоцелевыми лодками с ракетными комплексами «Калибр», — приводит словам министра РИА Новости.

По словам Шойгу, строительство кораблей с высокоточным оружием, способным поразить инфраструктурные объекты и морские цели, включая авианосцы и корабельные ударные группы, — важная задача для российских войск.

На заседании коллегии Шойгу также раскрыл месячные потери ВСУ в зоне военной спецоперации. По словам министра обороны, Киев лишился более 13 700 человек, а также порядка 1 800 единиц различного вооружения и военной техники.

Глава Минобороны также отметил, что многие солдаты ВСУ сдаются в плен, потому что осознают бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск.

Ранее сообщалось, что Ясненское ракетное соединение переведут на комплекс «Авангард».

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