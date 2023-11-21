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Шойгу назвал потери украинских войск за месяц

Шойгу: ВСУ потеряли в ноябре более 13 тыс. человек и около 1 800 единиц техники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала месяца потеряли свыше 13 700 человек. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии в Минобороны, пишет РИА Новости.

Также он отметил, что помимо людей противник лишился около 1 800 единиц различного вооружения и военной техники.

До этого президент Чехии Петер Павел заявил, что контрнаступление Украины пошло не по плану, а Россия смогла хорошо подготовиться к его отражению. Он отметил, что Россия смогла поставить своим войскам больше оружия и боеприпасов, чем западные страны отправляют Украине. А наступающая зима может негативно отразиться на действиях ВСУ и создаст Киеву новые проблемы.

21 ноября стало известно, что ВСУ испытывают проблемы с техническим состоянием поставляемой западными странами техники. В частности, у более 60% бронетранспортеров выработан моторесурс, а большинство артиллерийских установок не могут вести прицельный огонь из-за износа ствола.

Ранее стало известно, что российские войска сорвали контратаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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