Шойгу назвал потери украинских войск за месяц

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала месяца потеряли свыше 13 700 человек. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии в Минобороны, пишет РИА Новости.

Также он отметил, что помимо людей противник лишился около 1 800 единиц различного вооружения и военной техники.

До этого президент Чехии Петер Павел заявил, что контрнаступление Украины пошло не по плану, а Россия смогла хорошо подготовиться к его отражению. Он отметил, что Россия смогла поставить своим войскам больше оружия и боеприпасов, чем западные страны отправляют Украине. А наступающая зима может негативно отразиться на действиях ВСУ и создаст Киеву новые проблемы.

21 ноября стало известно, что ВСУ испытывают проблемы с техническим состоянием поставляемой западными странами техники. В частности, у более 60% бронетранспортеров выработан моторесурс, а большинство артиллерийских установок не могут вести прицельный огонь из-за износа ствола.

Ранее стало известно, что российские войска сорвали контратаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.