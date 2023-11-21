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Министр обороны Шойгу рассказал, почему сдаются украинские военные

Шойгу: военные ВСУ сдаются, понимая бессмысленность попыток прорвать оборону РФ

Многие военные Вооруженных сил Украины сдаются в плен, поскольку осознают бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдается в плен», — сказал он.

До этого сообщалось, что беспилотные летательные аппараты российской группировки войск «Днепр» разбрасывают над позициями Вооруженных сил Украины листовки с призывами к сдаче в плен и алгоритмом действий в таких случаях.

16 ноября украинский морпех рассказал, как сдался в плен российским войскам с помощью специального Telegram-аккаунта, адрес которого нашел в разбросанных на левом берегу Днепра листовках. Он пояснил, что написал в указанном аккаунте FreeSoldier, после чего к нему подошли российские военнослужащие и помогли «сдаться правильно», чтобы ему ничего «не поранили».

Ранее на Украине назвали число пленных военных ВСУ.

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