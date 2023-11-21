Хуситы раскрыли планы на захваченное судно

Судно Galaxy Leader, захваченное в Красном море, будет освобождено после прекращения войны в секторе Газа и предоставления гуманитарной помощи местным жителям. Об этом хуситы заявили в социальных сетях.

«Если Америка и Израиль остановятся и прекратят убивать палестинцев в [секторе] Газа, доставят воду, лекарства и продовольствие, тогда они смогут говорить об израильском корабле», — заявил член сформированного Высшего политического совета республики Мухаммед Али аль-Хуси.

19 ноября телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил о захвате израильского грузового судна Galaxy Leader, которое находилось в акватории Красного моря. По данным СМИ, атаку организовали йеменские повстанцы-хуситы.

До этого стало известно, есть ли граждане России на захваченном в Красном море израильском сухогрузе.

Согласно имеющейся информации, на борту корабля находились 25 человек. Среди них — граждане Украины, Мексики, Филиппин и Болгарии.

Ранее хуситы рассказали об отношении к членам экипажа захваченного в Красном море корабля.