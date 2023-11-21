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Россия начала морские учения с Индией в Бенгальском заливе

Тихоокеанский флот РФ и ВМС Индии начали учения в Бенгальском заливе

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Пресс-служба Восточного военного округа

Военно-морские учения Тихоокеанского флота (ТОФ) России и ВМС Индии стартовали в Бенгальском заливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения российского флота.

«Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота проводят в Бенгальском заливе совместное учение с кораблями Военно-морских сил (ВМС) Республики Индия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что накануне отряд кораблей ТОФ вошел в порт индийского города Вишакхапатнам.

До этого сообщалось об учениях стран НАТО Freezing Winds в Балтийском море, которые впервые возглавили ВМС Финляндии. Помимо Суоми, в тренировке морских сил приняли участие США, Эстония, Франция, Великобритания и не являющаяся в данный момент членом Альянса Швеция. В качестве одной из целей учений называли развитие тактических способностей финских войск.

Ранее в Японии стартовали крупные военные учения с Великобританией.

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