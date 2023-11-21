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В Киеве утверждают, что поставки снарядов из США сократились на треть

ABC: украинский чиновник заявил, что поставки снарядов из США сократились на 30%

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Alex Brandon/AP

Украинский чиновник заявил, что поставки снарядов из США сократились более чем на 30%. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО на Украину сократились «более чем на 30%» с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС в секторе Газа», — заявил анонимный украинский чиновник.

При этом в Киеве утверждают, что заверения США о том, что поставки Израилю не оставят Украину без снарядов, оказались ложными. Из всего объема американской военной помощи до 60-70% составляют именно боеприпасы калибра 155 мм.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин предупредил президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии у США «волшебной палочки», которая помогла бы украинской армии в конфликте с Россией.

Остин отметил, что успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя зависят от их способности использовать разные виды поставляемых Западом вооружений.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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