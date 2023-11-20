Российская армия успешно применила в зоне СВО ударные дроны «Ланцет»

В начале ноября в зону спецоперации поступила опытная войсковая часть ударных беспилотников «Ланцет» — продукция оружейного концерна «Калашников». Об этом сообщают «Известия».

Источник в военном ведомстве рассказал изданию, что на дроны установлена новая боевая часть, которая работает по принципу «ударное ядро». Благодаря ей дрон может поражать даже вражескую бронетехнику.

В публикации обратили внимание, что новинка уже хорошо себя зарекомендовала в зоне спецоперации, по итогам эксплуатации в конструкцию БПЛА внесут изменения для еще более эффективного их использования.

В середине ноября стало известно, что Россия оборудовала БПЛА нейросетью для распознавания техники ВСУ. Новинка позволяет дронам в автоматическом режиме идентифицировать украинскую боевую технику, в том числе натовского образа.

Ранее ВС РФ успешно применили дрон-камикадзе «Ланцет» в темное время суток.