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Российские силы отбили три атаки украинских войск на Купянском направлении

Минобороны: российские силы отбили три атаки ВСУ на Купянском направлении

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российские силы отбили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Так, подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка в Харьковской области.

Также в регионе российские войска ударили по скоплениям живой силы и техники 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Куриловка, Подолы, Тимковка и Синьковка.

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих. Помимо людей украинские войска потеряли три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установка 2С1 «Гвоздика».

Также сообщалось, что российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Авдеевкой. По информации Colonelcassad, 430-метровый прорыв вглубь обороны украинской армии осуществили подразделения 114-й ОМСБр и «Шторма Z». Военные смогли закрепиться на занятых позициях.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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