На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ отразили при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Столкновения произошли в районе села Клещеевка Донецкой народной республики.

Также российские военные нанесли поражение 28-й и 30-й механизированным бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Высюковка и Курдюмовка ДНР.

Общие потери украинских войск на Донецком направлении составили более 130-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить две гаубицу «МСТА-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также орудие Д-30.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские войска отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении за сутки. Противник потерял более 240 солдат.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.