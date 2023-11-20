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Российские военные перехватили и изучают американский БПЛА в Запорожской области

Российские военные перехватили беспилотник Puma в Запорожской области

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US Marines/Wikipedia

Российские специалисты по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) вывели из строя американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Puma в районе Днепрорудного Запорожской области. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Военнослужащий спецподразделения российских Вооруженный сил (РФ) изучают видеозаписи, которые слали с дрона.

По словам источника издания, на беспилотнике есть видео только дороги, связанной с перемещением гражданского транспорта в районе Днепрорудного. Это помогает сделать выводы, что противник изучал дороги, на которых перемещается местное население. Для каких целей и зачем он это делал — еще предстоит изучить, заключил он.

Также сообщалось, что российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Авдеевкой. По информации Colonelcassad, 430-метровый прорыв вглубь обороны украинской армии осуществили подразделения 114-й ОМСБр и «Шторма Z». Военные смогли закрепиться на занятых позициях.

Ранее в МИД РФ пообещали ответ на антироссийские действия Финляндии.

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