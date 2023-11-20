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Потерявшие дома из-за ВСУ жители Курской области получат госвыплаты

Правительство Курской области предоставит выплаты тем, чьи дома повредили ВСУ

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что собственники домов, поврежденных в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, и жители приграничных населенных пунктов смогут получить финансовую поддержку от регионального правительства.

«Выплату предоставят как на покупку жилья, так и на его строительство», — уточнил чиновник.

По его словам, площадь приобретаемого помещения должна быть не меньше ранее занимаемого, а размер выплаты будет рассчитываться исходя из общей жилплощади и установленной для Курской области стоимости 1 кв. м — 74 050 рублей.

В том случае, если приобретаемая исключительно на территории Курской области жилплощадь будет стоить меньше установленной выплаты, помощь будет оказана в том размере, который указан в договоре купли-продажи.

Если же стоимость жилого помещения окажется больше установленной выплаты, то гражданин сможет добавить собственные средства.

Накануне Старовойт сообщал, что ВСУ произвели обстрел села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области.

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