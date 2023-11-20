Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинский военнопленный рассказал об отношении к военным в ВСУ

ТАСС: украинский пленный рассказал, что ВСУ не хватает обмундирования

close
100%
Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не достает качественного обмундирования и амуниции, мобилизованные приходят в зону боевых действий без необходимой подготовки. Об этом сообщил украинский военнопленный с позывным Журналист, передает ТАСС.

По словам пленного, он оказался в 501-м батальоне без мобилизационной подготовки.

«Меня поставили обеспечивать личный состав обмундированием — броники, каски, одежда, обувь. По обмундированию не все хорошо, его не хватает, не хватает той же самой амуниции для личного состава», — сказал он.

Солдат отметил, в батальоне служат разные военнослужащие: как с профессиональной подготовкой, так и мобилизованные, изначально имеющие слабую боевую подготовку. Он подчеркнул, что в роте нет офицеров.

«На левый берег Днепра переправлялись небольшими группами на моторных лодках. Как старшина, я должен был обеспечивать людей амуницией, но пришлось выходить с людьми на передовую. По сути, нас кинули как пушечное мясо», — указал военнопленный.

Журналист также отметил, что техника, переданная Украине странами НАТО, является старой и выработавшей свой ресурс.

До этого сообщалось, что беспилотные летательные аппараты группировки войск «Днепр» разбрасывают над позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) листовки с призывами к сдаче в плен и алгоритмом действий в таких случаях.

Ранее на Украине назвали число пленных военных ВСУ.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий