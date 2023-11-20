Украинский военнопленный рассказал об отношении к военным в ВСУ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не достает качественного обмундирования и амуниции, мобилизованные приходят в зону боевых действий без необходимой подготовки. Об этом сообщил украинский военнопленный с позывным Журналист, передает ТАСС.

По словам пленного, он оказался в 501-м батальоне без мобилизационной подготовки.

«Меня поставили обеспечивать личный состав обмундированием — броники, каски, одежда, обувь. По обмундированию не все хорошо, его не хватает, не хватает той же самой амуниции для личного состава», — сказал он.

Солдат отметил, в батальоне служат разные военнослужащие: как с профессиональной подготовкой, так и мобилизованные, изначально имеющие слабую боевую подготовку. Он подчеркнул, что в роте нет офицеров.

«На левый берег Днепра переправлялись небольшими группами на моторных лодках. Как старшина, я должен был обеспечивать людей амуницией, но пришлось выходить с людьми на передовую. По сути, нас кинули как пушечное мясо», — указал военнопленный.

Журналист также отметил, что техника, переданная Украине странами НАТО, является старой и выработавшей свой ресурс.

До этого сообщалось, что беспилотные летательные аппараты группировки войск «Днепр» разбрасывают над позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) листовки с призывами к сдаче в плен и алгоритмом действий в таких случаях.

Ранее на Украине назвали число пленных военных ВСУ.