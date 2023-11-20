Стало известно о возобновлении контактов ХАМАС по обмену пленными с Израилем

Палестинское движение ХАМАС возобновило контакты с Израилем через посредников из Катара по вопросу освобождения заложников, которые были захвачены боевиками группировки 7 октября. Об этом сообщает израильское издание Yedioth Ahronoth.

Издание отмечает, что официальные лица Израиля подтвердили, что палестинское движение действительно возобновило контакты с катарскими посредниками, которые ведут переговоры с израильской стороной относительно соглашения об обмене пленными для освобождения заложников, которые удерживаются в секторе Газа.

По данным Yedioth Ahronoth, израильский военный кабинет в данный момент ведет обсуждение предполагаемой сделки.

До этого сообщалось, что ХАМАС пообещал освободить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие. Уточнялось, что переговоры по освобождению заложников ведутся при посредничестве США, Египта и Катара. По информации египетского источника, близкого к переговорам, по одному из сценариев сделки об освобождении заложников, в первый день перемирия палестинская группировка освободит 50 женщин и детей, после чего заложников будут выпускать по десять человек ежедневно.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.