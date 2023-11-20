ВКС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ на Купянском направлении

По информации начальника пресс-службы группировки войск «Запад» Сергея Зыбинского, оперативно-тактическая авиация России провела ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе боевых действий экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск «Запад» атаковали пункты временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных бригад . Также они совершили налет на 101-ю бригаду территориальной обороны в районах Петропавловки, Синьковки, Песчаного и Степовой Новоселовки.

Кроме того, экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й и 32-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады. Это произошло у Стельмаховки, Ивановки и Берестового.

Также сообщалось, что российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Авдеевкой. По информации Colonelcassad, 430-метровый прорыв вглубь обороны украинской армии осуществили подразделения 114-й ОМСБр и «Шторма Z». Военные смогли закрепиться на занятых позициях.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявили о сложной ситуации на фронте. Зеленский назвал семь направлений, где «горячо», Залужный – три. Оценка ситуации на фронте хоть и появилась в Telegram-каналах руководителей одновременно, но не выглядит как попытка погасить слухи о якобы существующих противоречиях между политическим и военным руководством Украины.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.