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Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Минобороны: вертолеты Ка-52 под Красным Лиманом уничтожили опорный пункт ВСУ

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российскими ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор» группировки Центрального военного округа на Краснолиманском направлении был уничтожен долговременный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

Пилоты, совершая полет на минимальной высоте, вывели вертолеты на рубеж открытия огня и нанесли удар 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами по долговременному опорному пункту противника.

Передовые авиационные наводчики и разведывательные беспилотные летательные аппараты обеспечили наведение авиации на цели и корректировку огня.

В министерстве обороны подчеркнули, что вертолеты нанесли удар с кабрирования, при котором нос машины поднимается выше горизонта, что позволяет, не заходя в зону действия средств ПВО противника, увеличить дальность полета ракеты.

Ранее сообщалось, что комплекс обороны вертолетов «Витебск» модернизируют с учетом опыта специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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