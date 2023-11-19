Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что по представлению министра обороны Рустема Умерова сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко назначил новым командующим генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука – начальника Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» в городе Киеве», — говорится в сообщении украинского лидера.

Зеленский пояснил, что в сообществе боевых медиков необходим принципиально новый уровень медицинского обеспечения солдат, а опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен во все силы обороны.

17 ноября Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.

13 ноября сообщалось, что в минобороны Украины захотели уволить сразу трех командующих ВСУ, а до этого был снят с должности командующий силами специальных операций Украины генерал-майор Виктор Хоренко.

Ранее писатель-фантаст возглавил пресс-службу минобороны Украины.