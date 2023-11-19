В Херсоне произошли взрывы

Новые взрывы произошли в городе Херсоне, находящемся под контролем Киева. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Других подробностей это СМИ не приводит.

Утром 19 ноября также сообщалось о взрывах в Херсоне.

18 ноября в Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили о серии громких взрывов.

Накануне также стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.