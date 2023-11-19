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Экс-советник Кучмы Соскин рассказал об успешной тактике ВС РФ на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: РФ всегда просчитывает удары по военным целям в Киеве

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Водник/Wikimedia

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что удары российских беспилотников и ракет по Киеву приводят к уничтожению украинских военных целей, несмотря на работу украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

По его словам, российские ракеты и беспилотники поражают все, что было выбрано целью.

«Они знают, сколько надо запустить, чтобы уничтожить тот или иной объект», — заявил он.

Также Соскин уверен, что в Киеве рассказывают о ликвидации российских дронов, которые летели к военной инфраструктуре. Но речь идет о беспилотниках, которые отвлекают украинскую ПВО от мишени.

До этого экс-советник Кучмы заявил, что тактика действующего президента страны Владимира Зеленского привела к провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Украина не послушала предупреждения о риске позорного поражения.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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