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В Пентагоне разочарованы стратегией ВС США на Ближнем Востоке

WP: Пентагон недоволен стратегией ВС США по сдерживанию атак на Ближнем Востоке

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Shutterstock

В Пентагоне разочарованы тем фактом, что стратегия, избранная Белым домом для противодействия аффилированным с Ираном вооруженным формированиям, не способствует сдерживанию атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке. Об этом написала газета Washington Post, ссылаясь на анонимных представителей ведомства.

«Нет четкого понимания того, что именно мы пытаем сдержать. Мы стремимся сдержать будущие иранские атаки, подобные этим? Что ж, это явно не работает», — заявил один из источников.

По его данным, американские военные круги разочарованы тем, что ограниченные меры, которые принимает администрация президента Джо Байдена, «не приводят к должному результату». Источники из Пентагона заявили, что данная стратегия «непоследовательна» и ее реализация до сих пор не помогла снизить число нападений на военнослужащих и объекты США.

17 ноября шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» сообщило, что совершило обстрел военной базы США в сирийской Телль-Бейдаре на северо-востоке страны.

Ранее в Ираке обстреляли базу США.

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