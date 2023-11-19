США испытали новую оперативно-тактическую ракету PrSM

Американская компания Lockheed Martin вместе с армией США испытала новую ракету PrSM оперативно-тактического назначения. Об этом сообщает РИА Новости.

Новая ракета призвана заменить ракету ATACMS.

«Компания Lockheed Martin успешно завершила производственные квалификационные летные испытания, проведенные совместно с армией США... Из пусковой установки HIMARS была выпущена одна PrSM, которая поразила заданную цель», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американские военные провели успешное испытание прототипа лазерной системы противовоздушной обороны ближнего действия, которая предназначена для уничтожения беспилотников. Издание отмечает, что испытания лазера, который выбрали для оснащения боевых машин Stryker, проводились на крупном полигоне Юма в Аризоне.

Глава Управления армии Соединенных Штатов по ускоренным возможностям и критическим технологиям Роберт Рэш заявил, что лазеры хорошо справляются с беспилотными летательными аппаратами, но еще существуют сложности с поражением ракет, а также артиллерийских и минометных снарядов.

По его словам, стоимость разработки этих систем ПВО хоть и высокая, но один выстрел из нее обходится дешевле, чем использование обычных снарядов.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков сравнил российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» с американской AGM-183A ARRW. Испытания последней состоялись 13 марта.