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Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Авдеевкой

Colonelcassad: российские штурмовики пробили коридор в обороне ВСУ под Авдеевкой

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские штурмовики пробили коридор в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале Colonelcassad.

По информации Colonelcassad, 430-метровый прорыв вглубь обороны украинской армии осуществили подразделения 114-й ОМСБр и «Шторма Z». Военные смогли закрепиться на занятых позициях.

16 ноября сообщалось, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки и вошли в город с севера.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявили о сложной ситуации на фронте. Зеленский назвал семь направлений, где «горячо», Залужный – три. Оценка ситуации на фронте хоть и появилась в Telegram-каналах руководителей одновременно, но не выглядит как попытка погасить слухи о якобы существующих противоречиях между политическим и военным руководством Украины.

По их словам, ВСУ сейчас сложно на Авдеевском, Бахмутском (Артемовском), Запорожском, Лиманском, Марьинском, Купянском и Херсонском направлениях.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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