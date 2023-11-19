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Израиль осудил захват хуситами израильского корабля и возложил вину на Иран

Израиль осудил захват хуситами судна Galaxy Leader и обвинил в нападении Иран

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Israeli Defence Forces/Reuters

Власти Израиля раскритиковали захват йеменскими хуситами-мятежниками грузового корабля Galaxy Leader в Аденском заливе, говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в соцсети X.

«Мы решительно осуждаем нападение Ирана на международное судно», — указывается в публикации.

В канцелярии Нетаньяху вину за содеянный инцидент возложили на Иран.

«(Судно) было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами», — сказано в сообщении.

Согласно информации канцелярии израильского премьера, корабль принадлежит компании из Великобритании и управляется японской фирмой.

19 ноября йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader. Некоторое время спустя мятежники пригрозили, что будут идти в атаку на все гражданские корабли под флагом Израиля, которые покажутся в зоне доступности их средств поражения.

Ранее йеменские хуситы заявили, что будут атаковать все корабли Израиля.

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