Израиль осудил захват хуситами израильского корабля и возложил вину на Иран

Власти Израиля раскритиковали захват йеменскими хуситами-мятежниками грузового корабля Galaxy Leader в Аденском заливе, говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в соцсети X.

«Мы решительно осуждаем нападение Ирана на международное судно», — указывается в публикации.

В канцелярии Нетаньяху вину за содеянный инцидент возложили на Иран.

«(Судно) было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами», — сказано в сообщении.

Согласно информации канцелярии израильского премьера, корабль принадлежит компании из Великобритании и управляется японской фирмой.

19 ноября йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader. Некоторое время спустя мятежники пригрозили, что будут идти в атаку на все гражданские корабли под флагом Израиля, которые покажутся в зоне доступности их средств поражения.

Ранее йеменские хуситы заявили, что будут атаковать все корабли Израиля.