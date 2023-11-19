«Ансар Алла» заявило, что отбуксировало захваченное израильское судно

Движение «Ансар Алла» сообщило РИА Новости, что захватило в Красном море арендованный израильской компанией грузовое судно Galaxy Leader.

«Силы, принадлежащие группировке, на катерах перехватили коммерческое судно под названием Galaxy Leader у побережья Йемена в Красном море и смогли подняться на его борт», — рассказал источник.

Агентство добавило, что хуситы атаковали его на катерах и отбуксировали в район провинции Ходейда. Источник сообщил, что силы группировки доставили корабль в район провинции Ходейда на западе Йемена. Сейчас группировка допрашивает экипаж из 22 человек.

До этого йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader, передает телеканал Al Hadath, ссылаясь на источники.

До этого йеменские хуситы заявили, что будут атаковать все корабли Израиля.

Также сообщалось, что Израиль развернул подводный флот в Средиземном море для сдерживания Ирана и ливанской шиитской организации «Хезболла».

Ранее в США рассказали, что хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 вблизи Йемена.