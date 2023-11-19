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ЦАХАЛ отреагировал на захват хуситами израильского судна в Аденском заливе

ЦАХАЛ: захваченный хуситами корабль в Аденском заливе принадлежал не Израилю

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Violeta Santos Moura/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прокомментировала захват йеменскими хуситами-повстанцами корабля Galaxy Leader в Аденском заливе, сообщает армейская пресс-служба в Telegram-канале со ссылкой на представителя ЦАХАЛ.

«Инцидент с похищением грузового судна хуситами <...> на юге Красного моря — очень серьезное событие мирового уровня», — заявил он.

По его информации, захваченный корабль не был израильским. Это судно покинуло берега Турции и направлялось в Индию с международным гражданским экипажем, без израильтян на борту.

19 ноября йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader. Некоторое время спустя мятежники пригрозили, что будут идти в атаку на все гражданские корабли под флагом Израиля, которые покажутся в зоне доступности их средств поражения.

Ранее хуситы взяли на себя ответственность за новый обстрел Эйлата на юге Израиля.

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