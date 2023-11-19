В России запатентовали новый сверхзвуковой многофункциональный самолет

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») запатентовала многофункциональный двухместный малозаметный самолет тактической авиации, сообщает ТАСС, ссылаясь на описание изобретения к патенту.

Из документа следует, что изобретение является многофункциональным двухместным малозаметным самолетом тактической авиации. Оно предназначено для обнаружения и поражения воздушных, наземных и надводных целей на сверх- и дозвуковых скоростях полета в широком диапазоне высот. Также оно может выступать как воздушный командный пункт управления при сетеориентированных действиях смешанных групп самолетов.

В описании уточняется, что новое изобретение больше всего напоминает самолеты семейства Су-30МК. С ними оно будет иметь ряд общих признаков и характеристик.

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