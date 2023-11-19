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В ВСУ заявили о критическом дефиците кадров

Майор ВСУ Кисиль: украинская армия испытывает критический дефицит военных кадров

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Mstyslav Chernov/AP

Майор Вооруженным сил Украины (ВСУ) Виктор Кисиль заявил, что украинская армия испытывает дефицит военных кадров, передает телеканал CNN.

«Насколько я могу судить, нехватка военных кадров существует, иногда даже критическая», — сказал он.

Он также указал, что самые разные воинские должности в ВСУ требуют разных навыков: на одни необходима физическая подготовка, на другие — интеллектуальная подготовка.

Также CNN поговорил с IT-специалистом с Украины, который хочет избежать призыва в ВСУ. По словам мужчины, его страна не готова «бороться» с Российской Федерацией. Как отметил IT-специалист, у Украины «нет для этого» сил, денег и оружия.

«Мы вообще к этому не готовы», — добавил он.

До этого французский эксперт по геополитике Каролин Галактеро заявила, что Вооруженные силы Украины рискуют оказаться загнанными в угол. По ее словам, это может произойти в результате наступления российских войск на нескольких направлениях.

В октябре бывший разведчик ВС США Скотт Риттер говорил, что российская армия загнала в ловушку Вооруженные силы Украины на территории Донецкой области.

В том же месяце бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Вооруженные силы Украины могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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