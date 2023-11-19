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В Минобороны России раскрыли потери украинской армии на Херсонском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 20 солдат на Херсонском направлении

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Reuters

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины лишились по меньшей мере 20 солдат на Запорожском направлении. Такие цифры приводятся в отчете российского министерства обороны, опубликованном в официальном Telegram-канале.

«Уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ», — указывается в публикации.

Согласно данным оборонного ведомства, в результате ударов артиллерии и авиации Вооруженных сил России украинская армия потеряла буксируемую гаубицу «МСТА-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и два автомобиля на данном направлении.

До этого в Минобороны Российской Федерации сообщили, сколько самолетов и танков потеряли ВСУ за время СВО. По данным ведомства, Российская армия ликвидировала свыше 500 самолетов, 13 000 танков и 9 000 беспилотников оппонента с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Перед этим армия России впервые ударила кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинских войск.

Ранее в Минобороны заявили о поражении складов боеприпасов ВСУ под Киевом.

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Операция на Украине
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