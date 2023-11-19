В Минобороны РФ заявили о поражении складов боеприпасов ВСУ под Киевом

Вооруженные силы России поразили склады боеприпасов украинской армии в Киевской области, а также ликвидировали топливное хранилище для авиатехники на аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины. Об этом говорится в сводке российского Министерства обороны, опубликованной в официальном Telegram-канале.

«Уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ», — говорится в отчете.

Согласно информации оборонного ведомства, ВС России поразили склады с боевыми припасами Вооруженных сил Украины неподалеку от Кировограда, а также населенного пункта Ольшаница в Киевской области.

Помимо того, за прошедшие сутки Российская армия сбила 31 украинский беспилотник в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

«Нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 111 районах», — заключается в сводке.

До этого в Минобороны сообщили, сколько самолетов и танков потеряли ВСУ за время СВО. По данным МО, ВС России ликвидировали свыше 500 самолетов и 13 000 танков с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.