Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ заявили о поражении складов боеприпасов ВСУ под Киевом

Минобороны: армия РФ уничтожила склады боеприпасов ВСУ в Киевской области

close
100%
Министерство обороны России

Вооруженные силы России поразили склады боеприпасов украинской армии в Киевской области, а также ликвидировали топливное хранилище для авиатехники на аэродроме Канатово в Кировоградской области Украины. Об этом говорится в сводке российского Министерства обороны, опубликованной в официальном Telegram-канале.

«Уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ», — говорится в отчете.

Согласно информации оборонного ведомства, ВС России поразили склады с боевыми припасами Вооруженных сил Украины неподалеку от Кировограда, а также населенного пункта Ольшаница в Киевской области.

Помимо того, за прошедшие сутки Российская армия сбила 31 украинский беспилотник в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

«Нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 111 районах», — заключается в сводке.

До этого в Минобороны сообщили, сколько самолетов и танков потеряли ВСУ за время СВО. По данным МО, ВС России ликвидировали свыше 500 самолетов и 13 000 танков с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий